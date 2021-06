España vs Portugal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso 4 de Junio 2021

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este viernes 4 de junio siguiendo con los amistosos rumbo a la Eurocopa, cuando España busque ponerse a punto de cara a su debut, recibirá a Portugal que también saldrá con la misión de aprovechar al máximo esta visita al Wanda Metropolitano.

Hora y Canal España vs Portugal

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 7:30 pm de Madrid y 6:30 pm de Lisboa. 11:30 am de Centroamérica. 12:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TVE en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

España vs Portugal en VIVO

La selección de España se prepara para su debut en la Eurocopa el próximo 14 de junio donde se medirá a Suecia, posteriormente se enfrentará a Polonia y Eslovaquia en un sector donde no debería tener problemas para avanzar de ronda.

La Furia Roja tuvo actividad por última vez en marzo en el arranque de las eliminatorias mundialistas donde empataron 1-1 ante Grecia, sufrieron para vencer 1-2 a Georgia y cerraron el 31 de ese mes doblegando 3-1 a Kosovo.

Por su parte, Portugal sabe que debe aprovechar cada partido de preparación ya que ellos competirán en el “grupo de la muerte” en la Eurocopa donde debutarán ante Hungría, pero seguirán duelos ante Alemania y Francia recordando que solamente los dos mejores de cada grupo avanzan.

Los Lusos también tuvieron actividad por última vez en marzo en las eliminatorias mundialistas logrando vencer 1-0 a Azerbaiyán, empataron 2-2 en su visita a Serbia y cerraron el 30 de marzo venciendo 1-3 a Luxemburgo.

Tanto España como Portugal saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza, aunque para ambos el objetivo será afinar detalles y mejorar rumbo a la Eurocopa donde deberán demostrar su mejor nivel. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. España vs Portugal.

