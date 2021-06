Resultado: España vs Portugal [Vídeo Resumen Gol] Semifinales Eurocopa Sub-21 2021

Partidazo de poder a poder tendremos este jueves 3 de junio con las semifinales de la Eurocopa Sub-21 donde España buscará dar un nuevo golpe de autoridad demostrando su poderío, pero tendrán que medirse a Portugal que también saldrá decidido a llevarse el boleto a la Final en la cancha del Ljudski vrt.

Hora y Canal España vs Portugal

Sede: Estadio Ljudski vrt, Maribor, Eslovenia

Hora: 5:00 pm de Lisboa y 6:00 pm de Madrid. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Cuatro en España. ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

España vs Portugal en VIVO

La selección de España es la vigente campeona de la competencia ha ganado 3 de las últimas 5 ediciones llegando a la Final en 4 de ellas, por lo que ahora va por un nuevo título que los consolide como el mejor de la categoría.

La Furia Roja tuvo un duelo sumamente duro en los cuartos de final el pasado lunes cuando se midieron a Croacia en un duelo que les empataron al 90+4 para irse a tiempos extra donde terminaron ganando con gol de Javi Puado, que también los había puesto al frente.

Por su parte, Portugal está a las puertas de su tercera final de la categoría en la que buscaría su primer título en su historia, sin embargo saben que tendrán que hacer un duelo perfecto este jueves.

Los Lusos tampoco tuvieron un duelo sencillo en cuartos de final donde se midieron a Italia en un partido que ganaban 2-0, posteriormente 3-1, sin embargo los terminaron igualando 3-3 para irse a tiempos extra donde su rival jugó con 10 debido a una expulsión en el cierre del tiempo regular, y eso fue aprovechado para que los portugueses se queden con el triunfo 5-3 tras los goles de Joao Neves y Francisco Conceicao en el alargue.

Tanto España como Portugal saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria y firmar su boleto a la Final, no hay margen de error, el vencedor avanzará y el perdedor quedará eliminado. En los pronósticos La Furia Roja es favorita por su mayor jerarquía, sin embargo los Lusos no serán un rival nada fácil. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. España vs Portugal.

Resultado: España vs Portugal [Vídeo Resumen Gol] Semifinales Eurocopa Sub-21 2021

Vídeo resumen. España 0-1 Portugal: