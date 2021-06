México logró una buena victoria 1-0 sobre Rumanía en duelo amistoso rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El partido arrancó con ligero dominio de México que intentaba tomar las riendas, pero a poco a poco Rumanía emparejó el trámite y adelantó lineas, tenía la posesión de la pelota pero no había prácticamente nada en las áreas, después de 45 minutos no había prácticamente nada que contar en un duelo trabado. Para el segundo tiempo, apenas a los 3 minutos Fernando Beltrán sacó disparo que reventó el poste, tras eso el Tricolor dominaba la pelota pero no había nada en las áreas, Rumanía ya no se veía tan conectado, al 76 Alexis Vega sirvió a Jesús Angulo que sacó disparo cruzado para poner el 1-0, eso obligó a los Rumanos a adelantar lineas, al 82 en un tiro libre exigieron a Malagón, pero el empate ya no llegó.

Así, la Selección Mexicana inició su preparación que continuará el próximo martes ante Arabia Saudita. México 1-0 Rumanía.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles México vs Rumanía 1-0 Amistoso rumbo Juegos Olímpicos 2021