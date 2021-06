Haití vs Nicaragua EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Eliminatorias CONCACAF 2022

Tweet on Twitter

Partidazo directo por la clasificación tendremos este martes 8 de junio en el cierre de la primera fase del clasificatorio de la CONCACAF rumbo al Mundial 2022, cuando Haití busque aprovechar su condición de local para sumar y con ello avanzar a la siguiente ronda, pero recibirá a Nicaragua que saldrá a “matar o morir” en su visita a la cancha del Sylvio Cator.

Hora y Canal Haití vs Nicaragua

Sede: Estadio Sylvio Cator, Puerto Príncipe, Haití

Hora: 3:00 pm de Managua. 2:00 pm PT / 5:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: 6 en Nicaragua. NBC Sports en Estados Unidos.

Haití vs Nicaragua en VIVO

La selección de Haití ha cumplido con los pronósticos al ganar los 3 partidos que han disputado hasta ahora, eso los pone en una situación cómoda para este último duelo donde el empate les basta para clasificar, aunque no pueden caer en excesos de confianza.

Los Caribeños vienen de una contundente victoria el pasado sábado cuando visitaron a las Islas Turcas y Caicos logrando un aplastante 0-10 con poker de Duckens Nazon, hat-trick de Frantzdy Pierrot, doblete de Carnejy Antoine y uno más de Jeppe Simonsen.

Por su parte, Nicaragua también ha cumplido logrando ganar los 3 partidos que han disputado, pero si quieren seguir su camino en estas eliminatorias necesitarán dar la campanada en esta visita.

Los Pinoleros vienen de un buen triunfo el pasado viernes cuando recibieron a Belice logrando un claro 3-0 con goles de Richard Rodríguez, Byron Bonilla y Juan Barrera.

Tanto Haití como Nicaragua saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de ganar y clasificar, no hay margen de error en la pelea por la clasificación. En los pronósticos los Caribeños son favoritos al llegar en mejor forma y estar en casa, sin embargo los Pinoleros saldrán sabiendo que no hay mañana, que solamente el triunfo les daría la clasificación. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Haití vs Nicaragua.

