[Vídeo] Resultado y Resumen Curazao vs Guatemala 0-0 Eliminatorias CONCACAF 2022

Guatemala lo intentó hasta donde pudo, pero fue incapaz de anotar teniendo que conformarse con el empate 0-0 en su visita a Curazao en el cierre de la primera fase de las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2022.

El partido arrancó de manera movida, Curazao tomó las riendas en los primeros minutos, pero a partir del 13 Guatemala empezó a reaccionar, al 15 Stheven Robles y al 18 Santis sacaron disparos peligroso, al 26 Luis Martínez intentaba, después de 45 minutos el gol no llegaba a pesar de las oportunidades de ambos cuadros. Para el segundo tiempo Guatemala salió a presionar sabiendo que era el obligado, al 59 Oscar Santis mandó un centro que Darwin Lom no pudo empujar, Curazao esperaba atrás, mientras los Chapines adelantaba lineas, se volcaron al ataque en los últimos minutos, pero el gol del triunfo no llegó a ningún arco.

Con este empate tanto Curazao como Guatemala arribaron a 10 puntos y la misma diferencia de goles, pero con un gol más anotado por los Caribeños les dio el boleto a la segunda ronda donde se medirán muy probablemente a Panamá, mientras los Chapines quedaron eliminados. Curazao 0-0 Guatemala.

