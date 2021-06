Hungría vs Portugal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eurocopa 2021

Seguimos con las emociones de la jornada 1 de la Eurocopa 2020 este martes 15 de junio con un gran partido donde Hungría hará su debut con la misión de aprovechar al máximo su condición de local, pero tendrá que recibir a Portugal que saldrá a dar un golpe de autoridad en su visita al Ferenc Puskas.

Hora y Canal Hungría vs Portugal

Sede: Estadio Ferenc Puskas, Budapest, Hungría

Hora: 5:00 pm de Lisboa. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Hungría vs Portugal en VIVO

La selección de Hungría vuelve a una Euro con la misión de, al menos, repetir lo hecho en la edición 2016 donde lograron superar la primera ronda, aunque quedaron eliminados en los octavos de final. Lograron su boleto por la vía de la Liga de Naciones tras vencer a 2-1 a Islandia en el duelo definitivo.

Los Húngaros tuvieron un par de amistosos de preparación logrando vencer 1-0 a Chipre, mientras que el martes pasado recibieron a Irlanda firmando un empate 0-0.

Por su parte, Portugal es el vigente campeón de la Euro tras proclamarse campeón en 2016 venciendo al anfitrión Francia, ahora van otra vez por lo más alto. Lograron su boleto tras terminar segundos del Grupo B con 5 victorias, par de empates y una derrota, por debajo de Ucrania.

Los Lusos también tuvieron un par de amistosos de preparación con empate 0-0 ante España, mientras que el miércoles pasado aplastaron 4-0 a Israel con doblete de Bruno Fernandes y goles de Cristiano Ronaldo y Joao Cancelo.

Tanto Hungría como Portugal saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por el triunfo. En los pronósticos los Lusos son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo los Húngaros están en casa y eso siempre será una motivación para salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Hungría vs Portugal.

Hungría vs Portugal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eurocopa 2021