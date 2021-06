Finlandia vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eurocopa 2021

Partido sumamente atractivo tendremos este miércoles 16 de junio abriendo el día en la jornada 2 de la Eurocopa 2021, donde Finlandia buscará una nueva sorpresa que les de la clasificación a la fase final, algo que sería todavía más histórico para ellos, pero se medirán a Rusia que no puede volver a fallar en casa si no quiere quedar eliminado.

Hora y Canal Finlandia vs Rusia

Sede: Estadio Krestovski, San Petersburgo, Rusia

Hora: 3:00 pm de España. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile. 10:00 am de Argentina, Brasil, y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. PrendeTV en Estados Unidos.

Finlandia vs Rusia en VIVO

La selección de Finlandia ha hecho historia logrando estar en esta Euro que es la primera en la que participa, pero ya demostraron que eso no es suficiente y que sueñan con el boleto a la siguiente ronda, aunque para ello es vital sumar este miércoles.

Los Finlandeses vienen de dar la campanada en su debut el pasado sábado cuando lograron derrotar 1-0 a Dinamarca con solitaria anotación de Joel Pohjanpalo.

Por su parte, Rusia tiene la obligación de recuperarse de un amargo debut, están jugando en casa donde suelen ser fuertes, por lo que este miércoles saldrán a “matar o morir”.

Los Rusos también debutaron el sábado pasado pero a ellos no les fue tan bien siendo aplastados 0-3 por Bélgica, por lo que hay mucho que mejorar.

Tanto Finlandia como Rusia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita acercarse a la siguiente ronda. En los pronósticos los Rusos son favoritos al estar en casa y tener mayor jerarquía, pero los Finlandeses ya demostraron que lucharán ante cualquier rival. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Finlandia vs Rusia.

