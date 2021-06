Argentina dio un golpe de autoridad logrando una valiosísima victoria 1-0 sobre Uruguay en la jornada 2 de la Copa América 2021.

El partido arrancó de manera muy movida con ambos equipos intentando ir al frente, sin embargo fue Argentina el que tomó ventaja al 13 cuando Leo Messi lanzó un gran centro que Guido Rodríguez no perdonó para el 1-0, tras eso el duelo se mantenía muy cerrado, Uruguay intentaba reaccionar, pero al descanso no había más Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con un duelo cerrado, Uruguay no podía presionar arriba, al 81 Leo Messi cobró un tiro libre estrellándoselo a la barrera, en la recta final los Charruas apretaron, pero el empate no llegó.

Así, Argentina tomó el liderato del Grupo B con 4 puntos, mientras Uruguay se quedó sin unidades. En actividad de la jornada 2 de la Copa América, la Albiceleste se medirá a Paraguay el lunes, mientras los Charruas se enfrentarán a Chile. Argentina 1-0 Uruguay.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Argentina vs Uruguay 1-0 Jornada 2 Copa América 2021