Gran Premio de Francia 2021 EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver, Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Los sábados han sido tan ajetreados como los domingos en esta temporada de Fórmula 1: Charles Leclerc terminó en la pole después de que una bandera roja detuviera la sesión de la clasificación en Mónaco, mientras que cuatro banderas rojas salieron en el GP de Azerbaiyán, un récord de F1.

Este domingo, la pole position vuelve a pertenecer a Max Verstappen, su segunda pole del año.

Los campeonatos de pilotos y constructores aún están abiertos de par en par de cara a la séptima carrera de la temporada este domingo 20 de junio: Max Verstappen lidera a Lewis Hamilton por el margen más estrecho, con solo cuatro puntos que separan a los dos mejores pilotos de la tabla. Red Bull también lidera actualmente a Mercedes en el campeonato de constructores, con Sergio Pérez ayudando a ampliar la brecha en Bakú.

Hora y Canal Gran Premio de Francia

Sede: Circuito Paul Ricard, Le Castellet, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia

Hora: 7:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Francia 2021

El líder del campeonato de F1, Max Verstappen, saldrá desde la pole en el Gran Premio de Francia.

El piloto de Red Bull terminó a 0,258 segundos de ventaja sobre su rival por el título, Lewis Hamilton, y su compañero de equipo en Mercedes, Valtteri Bottas, que fue terminó tercero en el circuito Paul Ricard. Sergio “Checo” Pérez saldrá cuarto en el otro Red Bull por delante de Carlos Sainz de Ferrari y el AlphaTauri de Pierre Gasly.

Hamilton ha liderado las dos últimas ediciones de la carrera francesa, ganando ambas carreras desde la pole, pero el siete veces campeón del mundo no ha tenido una respuesta para el ritmo de Red Bull y Verstappen este fin de semana.

Hamilton, usando el viejo chasis de Bottas después de una rotación planificada de piezas, no ha estado del todo en sintonía con su máquina, y se quejó en los entrenamientos del viernes de que había algo mal con su coche.

Así que se consolará un poco al unirse a su rival por el título en la primera fila. Sin embargo, es Verstappen, que debería haber ganado en Azerbaiyán hace quince días antes de sufrir una explosión de neumáticos con solo cinco vueltas para el final, quien se dirige a la carrera del domingo como el favorito para ampliar su ventaja de cuatro puntos.

Hubo puñetazos en el garaje de Mercedes con Bottas tomando el tercer lugar para dividir a los Red Bulls.

El Checo Pérez, flamante ganador del GP de Azerbaiyán, saldrá desde la cuarta posición con el firme objetivo de meterse al podio, el mexicano ya demostró su calidad, pero en Red Bull esa jerarquía se debe reafirmar carrera a carrera.

Gran Premio de Francia 2021 EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver, Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1