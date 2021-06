Suiza vs Turquía EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eurocopa 2021

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gran partido tendremos este domingo 20 de junio abriendo la tercera y última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2021, donde Suiza buscará llevarse el triunfo que les permita firmar la clasificación a la fase final, sin embargo tendrán que medirse a Turquía que llega dolido, pero con la misión de mantener la velita encendida y para ello tiene que salir con el botín completo del Olímpico de Bakú.

Hora y Canal Suiza vs Turquía

Sede: Estadio Olímpico de Bakú, Bakú, Azerbaiyán

Hora: 6:00 pm de España. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile. 1:00 pm de Argentina, Brasil, y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. PrendeTV en Estados Unidos.

Suiza vs Turquía en VIVO

La selección de Suiza ha tenido una actuación discreta en las dos primeras jornadas de la Euro donde apenas ha alcanzado a sumar un empate y ha perdido en otra ocasión, por lo que llegan a esta última fecha obligados a ganar si quieren seguir con vida.

Los Suizos vienen de un duro golpe el pasado miércoles cuando se midieron a Italia siendo aplastados 3-0, por lo que tienen que dejar eso atrás cuanto antes.

Por su parte, Turquía llegaba con mucha ilusión a esta Euro, pero no les ha ido nada bien siendo vencidos en los dos partidos que han disputado, situación que los tiene al borde de la eliminación, pero todavía con la velita encendida.

Los Turcos vienen de una durísima derrota el miércoles pasado en un duelo que sabían era vital para sus aspiraciones, sin embargo fueron superados 0-2 por Gales.

Tanto Suiza como Turquía saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a “matar o morir” en la pelea por la clasificación, el ganador se mantendrá con vida, mientras que un empate los dejaría fuera a ambos. En los pronósticos los Suizos son favoritos, pero los Turcos saldrán sin nada que perder. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Suiza vs Turquía.

Suiza vs Turquía EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eurocopa 2021