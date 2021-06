Macedonia vs Holanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eurocopa 2021

Buen partido tendremos este lunes 21 de junio en el cierre de la fase de grupos del sector C de la Eurocopa 2021, cuando Macedonia busque dar la gran campanada que les permita irse con dignidad, sin embargo tendrán una dura misión al visitar a Holanda que saldrá a imponer su jerarquía y firmar el liderato en la cancha del Amsterdam Arena.

Hora y Canal Macedonia vs Holanda

Sede: Johan Cruyff Arena, Ámsterdam, Holanda, Países Bajos

Hora: 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Macedonia vs Holanda en VIVO

La selección de Macedonia esta de fiesta logrando participar por primera vez en una Euro, se ha mostrado competitivo, sin embargo esta virtualmente eliminado al haber perdido los dos partidos que ha disputado, por lo que en este cierre intentarán irse con algo.

Los Linces Rojos vienen de una dura derrota el jueves pasado cuando se midieron a Ucrania siendo superados 2-1.

Por su parte, Holanda ha impuesto condiciones en el grupo demostrando que quiere volver a los primeros planos. Ellos han ganado los dos partidos, por lo que tienen el boleto a la fase final en la bolsa, pero todavía buscan amarrar el liderato.

Los Países Bajos vienen de una gran victoria el jueves pasado cuando se midieron a Austria logrando doblegarlos 2-0 con goles de Memphis Depay y Denzel Dumfries.

Tanto Macedonia como Holanda saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren cerrar la fase de grupos con el pie derecho, aunque con objetivos distintos y realidades muy diferentes ya que los Países Bajos son amplios favoritos para ganar, sería una sorpresa si los Linces Rojos consiguen rescatar, al menos, el empate, mientras que si llegarán a ganar todavía podrían aspirar a avanzar como uno de los mejores terceros de esta Eurocopa, aunque luce difícil. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Macedonia vs Holanda.

Macedonia vs Holanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eurocopa 2021