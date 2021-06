Eslovaquia vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eurocopa 2021

Partidazo de poder a poder tendremos este miércoles 23 de junio en el cierre de la fase de grupos de la Eurocopa 2021, cuando Eslovaquia busque demostrar que está para competir ante cualquier rival, sabe que sumando estarán del otro lado, pero tendrán que visitar a España que saldrá a “matar o morir” ya que no puede fallar si no quiere quedar eliminado en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Como llegan las selecciones

La selección de Eslovaquia ha cumplido en las dos primeras jornadas del grupo al sumar una victoria y una derrota, situación que los tiene con vida en esta última fecha donde el empate les bastaría para firmar su clasificación a la fase final.

Los Eslovacos vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando se midieron a Suecia en un duelo cerrado en el que parecía podrían rescatar el empate, pero un penal al 77 los dejó con las manos vacías.

Por su parte, España ha tenido un decepcionante desempeño en el grupo a pesar de haber jugado en casa, ya que apenas han cosechado par de empates, situación que los tiene obligados a ganar este miércoles si no quieren quedar eliminados.

La Furia Roja viene de un amargo empate en la jornada pasada, el sábado, cuando recibieron a Polonia en un duelo donde Álvaro Morata los puso al frente, sin embargo los empataron y Gerardo Moreno falló un penal para firmar el 1-1 final.

Tanto Eslovaquia como España saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de ganar y avanzar. En los pronósticos la Furia Roja es favorita por estar en casa y tener un plantel más poderoso, además de que solamente la victoria les sirve para clasificar, sin embargo los Eslovacos llegan motivados sabiendo que el empate les bastaría para avanzar para seguir su camino en esta Eurocopa.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez el pasado 5 de septiembre de 2015 en las eliminatorias rumbo a la Euro 2016. En aquel choque La Furia Roja se quedó con el triunfo 2-0 con anotaciones de Jordi Alba y Andrés Iniesta.

Hora y Canal Eslovaquia vs España

El juego entre Eslovaquia vs España se estará disputando en punto de las 6:00 pm de Madrid; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am del Pacífico y 12:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:00 am

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

La transmisión del partido España vs Eslovaquia en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal Cinco en España; en México y Centroamérica por SKY Sports, en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Eslovaquia vs España en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones que saldrán con todo, no hay margen de error, muy probablemente la ganadora avanzará y el perdedor quedará eliminado. La presión claramente está del lado de La Furia Roja, está en casa y tiene un plantel más fuerte, sin embargo esa misma presión podría costarles caro ante unos Eslovacos que con el empate estarán firmando su boleto. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. .

Eslovaquia vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eurocopa 2021