Suecia vs Eslovaquia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eurocopa 2021

Abrimos la actividad de este viernes 18 de junio siguiendo con la jornada 2 de la Eurocopa 2021, cuando Suecia busque imponer su calidad y sumar su primera victoria que prácticamente les de el boleto a la siguiente ronda, pero tendrán que medirse a Eslovaquia que llega motivado listos para sumar en la cancha del Krestovski.

Hora y Canal Suecia vs Eslovaquia

Sede: Estadio Krestovski, San Petersburgo, Rusia

Hora: 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. PrendeTV en Estados Unidos.

Suecia vs Eslovaquia en VIVO

La selección de Suecia tiene una generación muy interesante, con un gran orden y ya demostraron que pueden competir ante cualquier rival, sin embargo saben que deben ser más sólidos al ataque.

Los Suecos vienen de un gran debut el pasado lunes cuando visitaron a España aguantando la presión para empatar 0-0 que fue un muy buen resultado para ellos.

Por su parte, Eslovaquia era considerado el rival más débil del Grupo E, sin embargo desde su debut dejaron en claro que vienen con todo para pelear la clasificación a la siguiente ronda, aunque deben seguir apretando.

Los Eslovacos tuvieron un gran partido de debut el pasado lunes cuando se midieron a Polonia logrando doblegarlos 1-2 gracias aun autogol y anotación de Milan Skriniar.

Tanto Suecia como Eslovaquia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita prácticamente firmar su boleto a la siguiente ronda. En los pronósticos los Suecos son favoritos por su mayor jerarquía, sin embargo los Eslovacos ya demostraron el gran nivel y que competirán ante cualquier rival. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Suecia vs Eslovaquia.

