Venezuela vs República Dominicana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Preolímpico Béisbol 2021

Juegazo de poder a poder tendremos este sábado 26 de junio con la gran Final del Preolímpico de Béisbol rumbo a los Juegos Olímpicos que nos dará al último invitado a Tokio, donde la República Dominicana buscará imponer su jerarquía y calidad al enfrentarse a Venezuela que saldrá con sed revancha listos para firmar su boleto en el Hermanos Serdán.

Hora y Canal Venezuela vs República Dominicana

Sede: Estadio Hermanos Serdán, Puebla, México

Hora: 1:00 pm de México. 2:00 am de Caracas y Santo Domingo. 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Venezuela vs República Dominicana en VIVO

La novena de Venezuela ha cumplido con un buen acción en este Preolímpico donde ha disputado 3 partidos con saldo de par de victorias y una derrota, sin embargo saben que todo eso quedará atrás, todo se definirá este sábado. El día de ayer firmaron su boleto a la Final al vencer 10-0 a Holanda en las semifinales.

Por su parte, la República Dominicana ha impuesto condiciones demostrando que es la gran favorita para obtener ese último boleto a Tokio, ganaron sus dos juegos del Round Robin y eso los tiene en esta final, pero igual saben que todo se definirá este sábado.

Estas dos novenas se vieron las caras en el arranque de este Preolímpico el pasado martes cuando los Quisqueyanos se llevaron una cerrada victoria 10-7, por lo que intentarán repetir la dosis, pero la Vinotinto llega muy motivada tras el contundente triunfo de ayer.

Tanto Venezuela como la República Dominicana saben de la importancia de este juego ya que no hay margen de error, el vencedor estará obteniendo su boleto a Tokio, mientras que el perdedor se quedará con el amargo sabor de la eliminación. En los pronósticos los Quisqueyanos son favoritos, sin embargo la Vinotinto claramente puede competir. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final. Venezuela vs República Dominicana.

