En un partido sumamente cerrado, Bélgica logró vencer 1-0 a Portugal en los Octavos de Final de la Eurocopa 2021.

El partido arrancó de manera cerrada, apenas a los 6 minutos Diogo Jota falló una clara frente el arco, pero tras eso había muy poco que contar, Bélgica tenía la pelota pero no había claridad, Portugal también intentaba siendo mejor en los últimos minutos, pero al 42 Thorgan Hazard sacó disparo desde los linderos del área para poner al frente a los Diablos Rojos, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía muy cerrado, Cristiano Ronaldo no aparecía, al 59 casi conecta con Jota, dos minutos después Joao Félix sacó remate de cabeza justo a Courtois, con el pasar de los minutos Portugal se volcó al ataque, al 82 Rúben Dias sacó poderoso remate de cabeza pero justo hacía el arquero belga, un minuto después Raphael Guerreiro sacó bombazo que reventó el poste, finalmente el empate no llegó.

Así, Bélgica avanzó a Cuartos de Final de la Eurocopa donde se medirá a Italia el viernes, mientras que Portugal, vigente campeón de la competencia, quedó eliminado. Bélgica 1-0 Portugal.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Bélgica vs Portugal 1-0 Octavos de Final Eurocopa 2021