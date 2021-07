Cuba vs Guyana Francesa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clasificación Copa Oro 2021

Tweet on Twitter

Seguimos con las emociones de la primera ronda preliminar rumbo a la Copa Oro 2021 este sábado 3 de julio, cuando Cuba busque imponer su jerarquía y llevarse el triunfo que les permita ponerse a un paso del objetivo, sin embargo se medirá a Guyana Francesa que intentará sorprender en la cancha del DRV PNK Stadium.

Hora y Canal Cuba vs Guyana Francesa

Sede: DRV PNK Stadium​, Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos

Hora: 4:30 pm PT / 7:30 pm ET en Estados Unidos. 7:30 pm de La Habana.

Canal: PrendeTV en Estados Unidos.

Cuba vs Guyana Francesa en VIVO

La selección de Cuba viene de un par de buenas victorias hace un mes en las eliminatorias mundialistas donde aplastaron 5-0 a las Islas Vírgenes Británicas y vencieron 1-0 a San Vicente y las Granadinas, sin embargo quedaron eliminado en la primera ronda.

Los Cubanos están en esta ronda previa tras terminar en el último puesto de su grupo en la Liga A de la CONCACAF Nations League siendo vencidos en los 4 partidos que disputaron, dos ante Estados Unidos y dos ante Canadá.

Por su parte, Guyana Francesa no ha tenido actividad por un largo tiempo debido a que no pertenece a la FIFA y por lo mismo no disputó las eliminatorias mundialistas.

Los Sudamericanos tuvieron una buena actuación en la Liga de Naciones CONCACAF en la Liga B donde terminaron segundos por debajo de Granada, pero por arriba de Belice y San Cristóbal y Nieves, eso los tiene en esta ronda previa.

Tanto Cuba como Guyana Francesa saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita avanzar a la segunda ronda previa donde estarán buscando el boleto a Copa Oro. En los pronósticos los Cubanos son favoritos, sin embargo los del Ultramar Francés buscarán sorprender. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Cuba vs Guyana Francesa.

