Cuba vs Panamá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡El diamante se enciende en Puerto Rico! Cuba y Panamá abren el telón del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en un choque de estrategias y mucha historia. El Estadio Hiram Bithorn será testigo de la revancha del 2023, donde el ‘Team Asere’ buscará imponer su jerarquía ante unos panameños que llegan con hambre de sorpresa.

Cuba llega con un róster renovado tras la baja de figuras como Yordan Álvarez, pero con el veterano Alfredo Despaigne, líder histórico de cuadrangulares en el torneo, y un pitcheo estelar comandado por Liván Moinelo, el MVP de la liga japonesa.

Por su parte, Panamá es el ‘caballo negro’ de este año. Su fuerza está en la velocidad de tipos como Enrique Bradfield Jr. y José Caballero, quienes prometen ser una pesadilla en las bases. La clave para los canaleros será su defensa y el brazo de Logan Allen en la lomita.

Es un duelo de pronóstico reservado: el pitcheo cubano contra la velocidad panameña. Mi pronóstico es que veremos un juego cerrado, pero la experiencia cubana pesará. Mi marcador: Cuba 5-3 Panamá. ¿Ustedes con quién van?

Last modified: marzo 5, 2026