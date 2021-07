Tweet on Twitter

Share on Facebook

Brasil sufrió, pero logró vencer 1-0 a Chile en los Cuartos de Final de la Copa América 2021.

El partido arrancó de manera pareja, no había mucha claridad, Chile intentaba demostrar que podía competir, al 22 Neymar lanzó un centro que Roberto Firmino no pudo finiquitar, al 27 Eduardo Vargas sacó bombazo que Ederson desvió, al 31 fue turno de Sierralta de generar peligro, al 43 Claudio Bravo se vestía de héroe tras detener gran disparo de Gabriel Jesus, así, al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo, apenas corría el minuto 1 cuando Lucas Paquetá sacó disparo para poner el 1-0, un minuto después las cosas se complicaron para Brasil cuando Gabriel Jesus se fue expulsado, al 64 parecía que Chile empataba pero el VAR anuló el gol por fuera de lugar, al 69 Brereton reventaba el poste, Chile se volcó al ataque, pero el empate no llegó.

Así, Brasil firmó su boleto a las semifinales de la Copa América donde se medirá a Perú, mientras que Chile quedó eliminado de la competencia. Brasil 1-0 Chile.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Brasil vs Chile 1-0 Cuartos de Final Copa América 2021