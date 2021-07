México vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Preolímpico Basketball FIBA 2021

Se abren las emociones de este sábado 3 de julio en las semifinales del Preolímpico FIBA de Baloncesto rumbo a Juegos Olímpicos, cuando México busque llevarse el triunfo que los meta a la final soñando con el boleto a Tokio, pero tendrán que enfrentarse a Brasil que saldrá a imponer su jerarquía y calidad en la duela del Spaladium Arena.

Hora y Canal México vs Brasil

Sede: Spaladium Arena, Split, Croacia

Hora: 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos. 7:30 am en México.

Canal: Fox Sports en México. ESPN+ en Estados Unidos. Livebasketball.TV en todo el mundo.

México vs Brasil en VIVO

La selección de México cumplió con un buen papel en la fase de grupos donde logró su clasificación tras sumar una victoria y una derrota, sin embargo saben que si quieren mantener el sueño Olímpico deben ganar este sábado.

Los 12 Guerreros vienen de una grandísima victoria el pasado miércoles cuando lograron su clasificación al vencer 72-64 a Rusia con gran exhibición de Paco Cruz con 21 puntos. Un día antes habían caído ante Alemania.

Por su parte, Brasil tiene un equipo muy competitivo que tiene aspiraciones reales de llegar a Olímpicos, su fase de grupos fue excepcional con dos victorias contundentes, pero igual saben que no pueden fallar este sábado.

Los Cariocas vienen de dar la campanada el pasado miércoles cuando se midieron a Croacia logrando aplastarlos 94-67, en un duelo que previamente parecía muy parejo y donde los europeos eran favoritos al estar en casa.

Tanto México como Brasil saben de la importancia de este juego dado que ambos tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso rumbo a Tokio, el vencedor estará avanzando a la Final donde lucharán por el ansiado boleto, mientras que el perdedor quedará eliminado y sin ninguna posibilidad de llegar a Juegos Olímpicos. En los pronósticos los Cariocas son claros favoritos, pero el Tricolor va con todo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final. México vs Brasil.

México vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Preolímpico Basketball FIBA 2021