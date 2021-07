República Dominicana vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Preolímpico Basketball FIBA 2021

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gran juego tendremos este sábado 3 de julio siguiendo con las semifinales del Preolímpico FIBA de Baloncesto rumbo a Juegos Olímpicos, donde la República Dominicana buscará dar un golpe de autoridad que les permita soñar con Tokio, pero tendrán que hacer un duelo perfecto ante una Italia que saldrá a imponer su jerarquía en la duela del Aleksandar Nikolic Hall.

Hora y Canal República Dominicana vs Italia

Sede: Aleksandar Nikolić Hall, Belgrado, Serbia

Hora: 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos. 7:00 pm en Santo Domingo.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. CDN en República Dominicana. Livebasketball.TV en todo el mundo.

República Dominicana vs Italia en VIVO

La quinteta de la República Dominicana cumplió con un buen papel en la fase de grupos donde lograron su clasificación tras ganar un duelo y perder otro, pero en los dos se vieron competitivos.

Los Quisqueyanos vienen de firmar su clasificación el pasado jueves cuando se midieron a Filipinas logrando una contundente victoria 94-67 destacando a Victor Liz con 23 puntos y Gelvis Solano con 21 unidades.

Por su parte, Italia llega con un plantel competitivo soñando con llegar a Tokio, saben que si quieren seguir en la pelea no pueden fallar este sábado.

La Azzurri viene de una gran victoria el pasado jueves cuando lograron vencer 90-83 a Puerto Rico remontando en la segunda mitad tras irse abajo 37-44 al medio tiempo. Solamente tuvieron ese partido ya que ante Senegal el juego fue suspendido por COVID.

Tanto la República Dominicana como Italia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a “matar o morir”, no hay margen de error en la pelea por la Final que les permita soñar con Tokio. En los pronósticos la Azzurri parte como favorito por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo los Quisqueyanos llegan motivados listos para dar la sorpresa. Al concluir el juego les tendremos el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final. República Dominicana vs Italia.

República Dominicana vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Preolímpico Basketball FIBA 2021