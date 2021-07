Inglaterra vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Eurocopa 2021

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 11 de julio cuando se dispute la gran Final de la Eurocopa 2021, cuando Inglaterra busque aprovechar su condición de local para romper su “maleficio” y llevarse su primer título en la historia de la competencia, pero tendrán que medirse a una Italia que llega en un gran momento listos para levantar el trofeo en la cancha del mítico Estadio Wembley.

Como llegan las selecciones

La selección de Inglaterra ha sido uno de los grandes protagonistas de la competencia logrando ganar 5 partidos y empatando en uno en los 6 que han disputado, además, únicamente han recibido un gol, por lo que con esa gran defensa saldrán por el título.

Los Ingleses tuvieron un duelo sumamente duro el pasado miércoles en las semifinales donde se midieron a Dinamarca en un choque en el que tuvieron que venir de atrás para empatar 1-1 en 90 minutos, se fueron a los tiempos extra donde un polémico penal le permitió a Harry Kane anotar el 2-1, en una segunda oportunidad, para firmar la clasificación a la Final.

Por su parte, Italia también ha hecho un gran papel en esta Euro, habían ganado sus primeros 5 partidos, con 11 goles a favor y apenas 2 en contra, pero en semifinales las cosas se complicaron.

La Azzurri tuvo un duelo muy cerrado en semifinales donde se midieron a España en un choque donde Federico Chiesa los puso al frente al 60, sin embargo a 10 minutos del final los empataron y tuvieron que irse hasta los penales donde se terminaron quedando con la clasificación.

Tanto Inglaterra como Italia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo, no hay margen de error, al finalizar el choque uno estará festejando el ansiado título, mientras que el otro se quedará con el siempre amargo sabor del subcampeonato, que será un duro golpe para cualquiera de los dos.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez en marzo de 2018 en un amistoso en Wembley donde Jamie Vardy puso al frente a los Ingleses, pero a 3 minutos del final Lorenzo Insigne firmó el 1-1 final. Su último duelo oficial fue en la fase de grupos del Mundial 2014 con triunfo de la Azzurri 2-1.

Hora y Canal Inglaterra vs Italia

El juego entre Inglaterra vs Italia se estará disputando en punto de las 8:00 pm de Reino Unido y a las 9:00 pm de Roma y España; en Estados Unidos iniciará a las 12:00 pm del Pacífico y 3:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 1:00 pm

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 2:00 pm

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 3:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 pm

La transmisión del partido Italia vs Inglaterra en VIVO para la televisión será en exclusiva por el Canal 5 en TV Abierta para México, así como por SKY Sports en Centroamérica, en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Inglaterra vs Italia en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones que saldrán con todo por el triunfo, no hay margen de error con las dos mejores selecciones del torneo. Es difícil dar un pronóstico, los Ingleses están en casa y eso siempre será un factor determinante, sin embargo la Azzurri se ha visto realmente sólida y para muchos es la favorita, en un duelo tan parejo no sería raro tener que jugar más de 90 minutos para definir al campeón. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Inglaterra vs Italia.

Inglaterra vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Eurocopa 2021