Copa Oro 2021

Honduras no lució, pero le alcanzó para vencer sin demasiadas complicaciones 4-0 a Granada en el debut de ambos en la Copa Oro 2021.

El partido arrancó de manera pareja, Granada demostraba que venía a competir intentando ir al frente, incluso al 23 en un tiro de esquina Beckles estuvo a nada de ponerlos al frente, dos minutos después otra vez Beckles se quedó cerca, al 28 un gravísimo error del arquero caribeño fue aprovechado por Jerry Bengston que puso al frente a Honduras, tras eso los Catrachos pasaron a dominar, aunque al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 7 minutos un pase filtrado dejó solo a Edwin Solano que no perdonó el mano a mano para poner el segundo de Honduras, tras eso los Catrachos empezaron a sobrellevar las acciones, incluso Granada estuvo a nada de descontar, pero finalmente al 86 López sirvió a Johnny Leverón que no perdonó el 3-0, mientras que un par de minutos despulpe Elis sirvió a Romell Quioto que liquidó con el 4-0 final ante un rival totalmente acabado.

Así, Honduras cumplió sumando sus 3 primeros puntos y colocándose como líder del Grupo D, mientras que Granada quedó sin unidades. En actividad de la jornada 2 de la Copa Oro, el sábado, los Catrachos se medirán a Panamá, mientras que los Caribeños se enfrentarán a Qatar. Honduras 4-0 Granada.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Honduras vs Granada 4-0 Jornada 1 Copa Oro 2021

