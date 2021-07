[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles México vs Guatemala 3-0 Jornada 2 Copa Oro 2021

Copa Oro 2021

México no tuvo demasiadas complicaciones para vencer 3-0 a Guatemala en la jornada 2 de la Copa Oro 2021.

El partido arrancó de manera pareja, a los 4 minutos Darwin Lom sacó disparo que terminó en tiro de esquina, tras eso México pasó a controlar totalmente las acciones, pero no eran nada claros al ataque, los minutos pasaban y los Chapines aguantaban bien, hasta que al 28 Héctor Herrera mandó un trazo largo que Rogelio Funes Mori controló de gran manera para vencer al arquero rival poniendo el 1-0, 6 minutos después Edson Álvarez estuvo cerca del segundo con gran disparo, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 2 minutos Rogelio Funes Mori fallaba en la linea de gol, Guatemala no respondía y al 55 otra vez apareció Funes Mori para ahora si mandarla al fondo de las redes poniendo el 2-0, México dominaba totalmente las acciones y al 78 un centro preciso del Chaka Rodríguez le permitió a Orbelín Pineda liquidar de cabeza con el 3-0 final.

Así, México sumó su primer triunfo de la Copa Oro arribando a 4 puntos, pero como segundo del Grupo A, por lo que el domingo, en la última jornada de esta fase de grupos, tendrá que ir con todo ante El Salvador, mientras que Guatemala quedó eliminado al quedarse sin unidades. México 3-0 Guatemala.

