Jermell Charlo vs Brian Castaño EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2021

Jermell Charlo (34-1, 18 KOs) se enfrenta a Brian Castaño (17-0-1, 12 KOs) para intentar unificar la división de peso mediano junior este sábado 17 de julio. Charlo ostenta los cinturones del CMB, FIB y AMB, mientras que Castaño es el campeón de la OMB. La pelea no solo coronará a un campeón indiscutible, sino que también tiene el potencial de ser una de las mejores peleas de acción del año.

Hora y Canal Jermell Charlo vs Brian Castaño

Sede: AT&T Center, San Antonio, Texas, USA

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm en México, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. 11:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal: ShowTime en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica. TyC Sports en Argentina.

Jermell Charlo vs Brian Castaño en VIVO

Charlo (34-1, 18 KOs), un nativo de Houston de 31 años, es un contragolpeador peligroso con el equilibrio perfecto entre velocidad y potencia. Sin embargo, defenderá sus títulos de la AMB, el CMB y la FIB este fin de semana en el AT&T Center en San Antonio contra un animal completamente diferente en Castaño (17-0-1, 12 KOs), el Campeón de la OMB argentino nunca da un paso atrás.

Es la expectativa de los fuegos artificiales entre los dos campeones lo que es más atractivo, sin mencionar que cualquiera de los peleadores podría poseer el estilo exacto capaz de convertirse en kryptonita para su oponente.

“Soy mucho más fuerte de lo que era y soy mucho más rápido. Siento que estoy listo”, dijo Charlo durante la última conferencia de prensa del jueves. “No se trata solo del poder, tengo poder en ambas manos y poder en cada golpe, desde todos los ángulos. Pero estoy emocionado de estar en este momento para enfrentarme a otro campeón. Este no es solo otro oponente. Sé que tiene un plan de juego y decidiremos qué hacer con él el sábado “.

Aunque Charlo entra como el peleador más atlético y explosivo de los dos, Castaño es mucho más agresivo y se deleita con el desafío de meterse dentro del jab de su oponente para atacar el cuerpo y trabajar por dentro.

Lo que a menudo separa a Castaño de los peleadores igualmente decididos es que es mucho más responsable a la defensiva, pero todavía está dispuesto a ir a por el final en cualquier momento si la oportunidad está ahí.

EL PRIMER CARA A CARA ENTRE CASTAÑO Y CHARLO



Este sábado 17 de julio en San Antonio, el argentino quiere hacer historia: estarán en juego los títulos mundiales AMB, CMB, FIB y OMB de la categoría superwelter. #Castañazo #BoxeoEnTyCSports 🥊🇦🇷 pic.twitter.com/Dou7plfvHh — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2021

“Cuando se trata de eso, si tengo que bajar mi número de golpes para poner más poder en las puños, lo haré”, dijo Castaño. “Tenemos una guerra que pelear el sábado. Te garantizo que no voy a decepcionar y que vas a disfrutar esta pelea. Te garantizo que vas a ver una guerra total y yo saldré victorioso”.

La mayor preocupación para Charlo es que no admira demasiado su trabajo si no puede terminar con Castaño en la primera mitad de la pelea.

Aunque es extremadamente eficiente en su producción, el problema a menudo se ha convertido para Charlo en peleas cerradas que no lanza suficientes golpes para no dejar dudas en las tarjetas de puntuación. Ha sido un talón de Aquiles hasta cierto punto para Charlo y probablemente responsable de su única derrota: una derrota por decisión cerrada ante Tony Harrison en 2018 que Charlo se vengó al año siguiente por nocaut en otra pelea cerrada en la que no dejó ninguna duda a través de su actividad hasta el final.

Las estadísticas no hacen más que respaldar esta tendencia creciente, ya que Charlo intenta solo 36.2 golpes lanzados por asalto, según CompuBox, que es el tercer menor número entre todos los luchadores activos. Sus 10.4 golpes aterrizados también es el cuarto menor entre todos en el juego.

Por otro lado, Castaño promedia más del doble de la cantidad de golpes lanzados por asalto de Charlo (84.3), que es 28 más que el promedio de peso mediano junior. Castaño también dobla a Charlo en golpes conectados por asalto a los 23, con 20.2 de esos golpes de poder.

Pronóstico Castaño vs Charlo

Con base en el análisis anterior, si Charlo no acelera el paso contra Castaño, podría tener un rudo despertar si se trata de una pelea competitiva que llega a los jueces. Debido al historial de resistencia y durabilidad de Castaño, es un resultado que sigue siendo muy posible.

Sin embargo, lo que la comparación estadística no tiene en cuenta es qué tan bueno es Charlo a la defensiva y cómo la amenaza de su poder a menudo reduce la producción de su oponente debido a eso. Además, Castaño también está dando un gran paso en la clase para esta pelea luego de victorias dominantes consecutivas sobre Wale Omotoso y Patrick Teixeira, el último de los cuales le valió el título de la OMB.

La prueba más difícil de Castaño hasta la fecha llegó en la forma de la única mancha de su carrera cuando luchó contra el entonces campeón Erislandy Lara en un emocionante y competitivo empate dividido en 2019. La pelea demostró que Castaño podía pelear a nivel mundial, pero también llegó en el comienzo de un deslizamiento tardío de su carrera que vio a Lara menos dependiente de sus pies y más dispuesta a pararse e intercambiar por necesidad.

Charlo, en la cima de su mejor momento físico, entra en esta pelea como una amenaza mucho más peligrosa para Castaño de lo que era Lara en ese momento. Y necesitará que su jab sea activo y puntual si espera que Castaño pague por avanzar.

Muy pocos oponentes han podido sostener un ataque corporal prolongado contra Charlo dado lo peligroso que es como francotirador de contraataque. Pero esta es una pelea que Charlo necesita para asegurarse de evitar que Castaño ingrese regularmente a su jab dado lo cómodo que se siente el argentino al emplear un ataque de dos puños a corta distancia.

Siempre que Charlo pueda mantener a Castaño a distancia con su jab y mantener la amenaza de su mano derecha, esta es una pelea que Charlo debería ganar dadas sus ventajas en habilidad general. Cualquier cosa por debajo de eso haría que Charlo corra un riesgo legítimo de que Castaño pueda frenarlo yendo al cuerpo y posiblemente esté en posición de superarlo al ingresar a las rondas del campeonato.

Charlo tiene herramientas más que suficientes para hacer el trabajo, pero necesitará la mentalidad adecuada para combinar. Eso implica hacer lo que sea necesario desde el principio para ser el agresor y disciplinar a su oponente para evitar el tipo de ajustes que podrían hacer que Castaño se recupere desde atrás.

Jermall Charlo, el invicto campeón de peso mediano del CMB y hermano de Jermell, soportó este desafío exacto de Sergiy Derevyanchenko el otoño pasado y pasó la difícil prueba confiando en su fuerte jab e inteligencia para responder a cada potencial impulso que su oponente pudiera reunir. Jermell tendrá que hacer lo mismo o correrá el riesgo de que los jueces favorezcan la agresión de Castaño más que el oficio del campeón unificado.

Pronóstico: Charlo vía MD12

Last modified: julio 16, 2021

Etiquetas: Brian Castaño