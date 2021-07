[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Estados Unidos vs Canadá 1-0 Jornada 3 Copa Oro 2021

Copa Oro 2021

Un gol cuando no llegábamos ni al primer minuto fue suficiente para que los Estados Unidos vencieran 1-0 a Canadá en el cierre de la fase de grupos de la Copa Oro 2021 para estas dos selecciones.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para los Estados Unidos ya que apenas a los 20 segundos Shaquell Moore puso el 1-0, al 9 llegó la polémica cuando Laryea cayó dentro del área derribado por Zimmerman, pero ni siquiera se revisó en el VAR, el duelo se mantenía muy cerrado, Canadá intentaba , pero las Barras y las Estrellas sobrellevaban las acciones, al descanso no había más. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía muy parejo, no había nada de claridad en las áreas, poco a poco Canadá adelantaba lineas obligado por el marcador, al 78 Buchanan sacó disparo que apenas pasó por un lado, finalmente el empate ya no llegó.

Con esta victoria Estados Unidos arribó a 9 puntos como líder del Grupo B y esperará al segundo del Grupo C que será su rival en cuartos de final, mientras Canadá quedó segundo con 6 unidades y se medirá al líder de ese mismo sector C ya en la fase final de la Copa Oro, mientras que en el otro partido Haití venció 2-1 a Martinica, ambos llegaban ya eliminados sin puntos. Estados Unidos 1-0 Canadá.

