Reino Unido vs Chile EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Arranca la actividad del Fútbol Femenil en los Juegos Olímpicos 2021 este miércoles 21 de julio con un gran duelo donde Reino Unido buscará imponer su jerarquía y sumar sus tres primeros puntos, pero tendrán que medirse a Chile que saldrá motivada con la misión de sumar en la cancha del Domo de Sopporo.

Hora y Canal Reino Unido vs Chile

Sede: Domo de Sopporo, Sopporo, Japón

Hora: 4:30 pm de Japón. 2:30 am de México. 3:30 am de Chile. 8:30 am de Reino Unido. 00:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Reino Unido vs Chile en VIVO

La selección de Reino Unido vuelve a unos Olímpicos tras no haber clasificado en la edición 2016. Su última participación se remonta al 2012, cuando fueron anfitriones, y defraudaron al quedar eliminadas en cuartos de final, por lo que en esta ocasión el objetivo será superar esa participación.

Las Britanicas lograron su clasificación a estos Juegos Olímpicos tras la gran actuación de Inglaterra en el Mundial Femenil 2019 donde se metieron hasta las semifinales quedando eliminadas a manos de Estados Unidos, pero eso les valió su boleto a Tokio.

Por su parte, Chile está haciendo historia al participar por primera ocasión en el fútbol femenil de los Juegos Olímpicos. Cuentan con una generación muy interesante que también participó en el Mundial 2019 donde quedaron eliminadas en fase de grupos.

Las Chilenas lograron su boleto tras terminar como subcampeonas de la Copa América Femenina 2018, eso las mandó al repechaje donde vencieron 2-1 a Camerún (en el global) para obtener su pase a Tokio.

Tanto Reino Unido como Chile saben de la importancia de este partido dado que ambas sueñan con clasificar y para acercarse es vital el sumar las tres unidades ya que comparten el Grupo A con Japón y Canadá que son las favoritas para avanzar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Reino Unido vs Chile.

Reino Unido vs Chile EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

(Visited 5 times, 5 visits today)

Last modified: julio 20, 2021

Etiquetas: Canal Reino Unido vs Chile