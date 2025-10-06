Written by: octubre 6, 2025 Mundial Sub-20

México vs Chile EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Mundial Sub-20 2025

México vs Chile

La Selección Mexicana Sub-20 vivirá un nuevo desafío en el Mundial de Chile 2025, cuando este martes 7 de octubre enfrente al anfitrión del torneo en un duelo decisivo por los Octavos de Final. Tras una Fase de Grupos que parecía imposible, el Tri logró clasificarse y ahora buscará avanzar a los Cuartos ante un rival que jugará en casa.

México llega motivado e invicto

El conjunto dirigido por Eduardo Arce sorprendió al mantenerse invicto en el “Grupo de la Muerte”, con dos empates y una victoria. Su triunfo clave fue ante Marruecos (1-0), con gol de Gilberto Mora desde el punto penal, resultado que le permitió asegurar su lugar en la fase eliminatoria.

Ahora, el Tri juvenil dependerá de sí mismo para seguir escribiendo historia en el certamen. Enfrente estará Chile, que avanzó de forma dramática gracias al criterio de fair play, tras vencer únicamente a Nueva Zelanda y caer ante Japón y Egipto en la última jornada.

Cambio de horario confirmado por la FIFA

El encuentro entre México y Chile Sub-20 se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso, y sufrió un cambio oficial de horario. Inicialmente programado para las 13:30 horas (tiempo del centro de México), la FIFA decidió recorrerlo a las 17:00 horas, es decir, 20:00 horas en Chile.

Dónde ver en vivo el México vs Chile Sub-20

El partido por los Octavos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025 será transmitido en vivo y en directo a través de:

  • Canal Nu9ve
  • TUDN
  • ViX Premium (streaming)

Fecha y hora: Martes 7 de octubre, 17:00 (CDMX)
Sede: Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

El Tri juvenil buscará mantener su invicto y eliminar al anfitrión para dar un paso más hacia la gloria en el Mundial Sub-20 Chile 2025.

