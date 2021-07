Argentina vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Partidazo sumamente atractivo tendremos este jueves 22 de julio siguiendo con la actividad de la jornada inaugural en los Juegos Olímpicos 2021, donde Argentina hará su debut con la misión de sumar sus tres primeros puntos y empezar a perfilar su clasificación, pero se medirán a Australia que saldrá decidido a dar la campanada en el Domo de Sopporo.

Hora y Canal Argentina vs Australia

Sede: Domo de Sopporo, Sopporo, Japón

Hora: 7:30 pm de Japón. 5:30 am de México. 7:30 am de Brasil, Argentina y Uruguay. 3:30 am PT / 6:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. TyC Sports en Argentina. NBC en Estados Unidos.

Argentina vs Australia en VIVO

La selección de Argentina inicia su participación en estos Juegos con el firme objetivo de volver a las medallas, algo que no logran desde la edición 2008 donde se quedaron con el Oro, 4 años antes también habían ganado el Oro, sin embargo en Río de Janeiro 2016 quedaron fuera en la fase de grupos.

La Albiceleste solamente se reforzó con Jeremías Ledesma en el arco, sin embargo tiene jugadores interesantes como Nehuén Pérez, Facundo Medina, Santiago Colombatto, Ezequiel Barco, Adolfo Gaich y Ezequiel Ponce, entre otros. El 13 de julio disputaron su último amistoso empatando 2-2 ante Corea del Sur.

Por su parte, Australia vuelve a los Juegos tras no haber participado en las ediciones 2016 y 2012, siendo su última participación en el 2008 cuando quedaron eliminados en la fase de grupos, por lo que el objetivo será superar esta primera fase.

Los Olyroos únicamente tienen un refuerzo siendo Mitch Duke que milita en Arabia Saudita, por lo que realmente no sabemos que esperar de este equipo. El 15 de julio vencieron 1-0 a Nueva Zelanda en un amistoso.

Tanto Argentina como Australia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren arrancar con el pie derecho su participación en un duro grupo que comparten con España y Egipto. En los pronósticos la Albiceleste parte como favorito, pero los Olyroos intentarán dar la campanada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Argentina vs Australia.

