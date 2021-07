Japón vs Sudáfrica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Se cierra la actividad de la jornada 1 del Grupo A en el fútbol de los Juegos Olímpicos 2021 este jueves 22 de julio, cuando Japón haga su presentación en la competencia con la misión de llevarse sus primeros puntos, sabe que no pueden fallar cuando reciban a Sudáfrica que intentará dar la campanada en la cancha del Estadio Tokio.

Hora y Canal Japón vs Sudáfrica

Sede: Estadio Tokio, Tokio, Japón

Hora: 8:00 pm de Japón. 6:00 am de México. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Japón vs Sudáfrica en VIVO

La selección de Japón arranca su participación en estos Juegos con el firme objetivo de conseguir una medalla, algo que nunca ha logrado en su historia, pero estando en casa saben que es la oportunidad, aunque no será nada fácil.

Los Nipones traen a su mejor equipo para la competencia, destacan sus refuerzos Maya Yoshida de la Sampdoria, Wataru Endo del Stuttgart y Hiroki Sakai que juega en su liga local. Tuvieron un amistoso el pasado 17 de julio igualando 1-1 ante España, unos días antes habían vencido 3-1 a Honduras.

Por su parte, Sudáfrica es considerada una de las selecciones más débiles de la competencia, pero llegan como terceros de África. Vuelven a unos Juegos con la misión de superar lo hecho en el 2016 donde quedaron eliminados en la fase de grupos, aunque con sendo empate 0-0 ante Brasil.

Los Sudafricanos únicamente llevaron de refuerzo al arquero Ronwen Williams que juega en su liga local, realmente sabemos muy poco del equipo, por lo que es una incógnita.

Tanto Japón como Sudáfrica saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren arrancar su participación con el pie derecho en un grupo que comparten con Francia y México, por lo que luce realmente dura la competencia y el iniciar con el triunfo sería un gran inicio. En los pronósticos los Nipones son favoritos, pero los Sudafricanos no serán un rival nada fácil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Japón vs Sudáfrica.

