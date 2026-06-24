Ecuador vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 entra en su momento más dramático y Ecuador afronta una auténtica final este jueves cuando se mida a Alemania en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Tri llega obligada a ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificación, mientras que los alemanes buscan cerrar una primera fase perfecta y confirmar su candidatura al título.

Con apenas un punto conseguido en sus dos primeras presentaciones, los dirigidos por Sebastián Beccacece no tienen margen para especular. Del otro lado estará una selección alemana que ha sido una auténtica máquina ofensiva y que lidera cómodamente el Grupo E tras sumar seis unidades.

Ecuador, obligado a romper su sequía ofensiva

El combinado ecuatoriano vive una situación límite. Después de caer por la mínima ante Costa de Marfil y empatar sin goles frente a Curazao, la falta de contundencia se ha convertido en el principal problema del equipo sudamericano.

A pesar de mantener una estructura defensiva competitiva, la Tri no ha encontrado soluciones en ataque y ahora necesita ofrecer su mejor versión ante uno de los rivales más poderosos del torneo.

La responsabilidad recaerá sobre figuras como Moisés Caicedo, quien deberá multiplicarse en la recuperación y distribución del balón, además de liderar la batalla en el mediocampo frente a la creatividad alemana.

En ofensiva, todas las miradas apuntan hacia Enner Valencia. El histórico goleador ecuatoriano tendrá una misión compleja enfrentando a una defensa física y experimentada encabezada por Antonio Rüdiger.

Alemania quiere confirmar su candidatura al título

La Mannschaft llega con la confianza por las nubes tras firmar un arranque perfecto. Los dirigidos por Julian Nagelsmann acumulan dos victorias consecutivas y han demostrado ser uno de los equipos más espectaculares del campeonato.

Con nueve goles anotados en apenas dos encuentros, Alemania ha exhibido una capacidad ofensiva impresionante gracias al talento de Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz, quienes se han convertido en una pesadilla para las defensas rivales.

Sin embargo, el conjunto europeo sabe que no puede relajarse. Aunque sus números son sobresalientes, también ha mostrado algunos espacios defensivos que Ecuador intentará aprovechar mediante transiciones rápidas y juego directo.

La clave del partido: Caicedo contra Musiala y Wirtz

El duelo más importante podría desarrollarse lejos de las áreas.

Moisés Caicedo tendrá la enorme responsabilidad de intentar neutralizar el talento creativo de Jamal Musiala y Florian Wirtz, dos futbolistas capaces de cambiar un partido con una sola acción.

Si Ecuador logra cortar los circuitos de juego alemanes y mantener el partido equilibrado durante buena parte del encuentro, tendrá opciones de competir. Sin embargo, si Alemania encuentra espacios para desplegar su velocidad y precisión ofensiva, el panorama podría complicarse rápidamente para la Tri.

Pronóstico Ecuador vs Alemania

La necesidad de Ecuador de buscar la victoria desde el primer minuto podría generar espacios ideales para los contragolpes alemanes. La calidad individual, profundidad de plantilla y momento futbolístico favorecen claramente a los europeos.

Se espera un encuentro abierto, con oportunidades en ambas áreas y varios goles en el marcador.

Pronóstico final:

Alemania 2-1 Ecuador

Los teutones parten como favoritos para quedarse con los tres puntos, aunque la urgencia ecuatoriana podría convertir este duelo en uno de los más emocionantes de toda la jornada mundialista.

Last modified: junio 24, 2026