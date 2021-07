Honduras vs Rumania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Partido sumamente atractivo tendremos este jueves 22 de julio continuando con la jornada 1 de la fase de grupos en el fútbol de los Juegos Olímpicos 2021, donde Honduras intentará demostrar que quiere volver a ser protagonista, pero tendrá una dura prueba cuando se midan a Rumania que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Estadio de Kashima.

Hora y Canal Honduras vs Rumania

Sede: Estadio de Kashima, Kashima, Japón

Hora: 8:00 pm de Japón. 5:00 am de Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. 6:00 am de México y Panamá. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TVC en Honduras.

Honduras vs Rumania en VIVO

La selección de Honduras vuelve a unos Juegos por cuarta vez consecutiva y con la misión de hacer historia. Hace 5 años se quedaron muy cerca al llegar hasta semifinales donde perdieron ante Brasil, mientras que por la medalla de Bronce cayeron 3-2 ante Nigeria.

🔥⚽️ La Selección Olímpica de #Honduras 🇭🇳 dirigida por 👤 el D.T #MiguelFalero empató el amistoso internacional frente a la selección de @DFB_Junioren @DFB_Team_ES 1️⃣ -1️⃣.



El Gol #Catracho fue anotado por Douglas Martínez.



Partido de tres tiempos de 30 minutos.! pic.twitter.com/X4AOrbbaUO — Selección Nacional de Honduras (@FenafuthOrg) July 17, 2021

Los Catrachos han hecho mano de lo mejor que tenían para esta justa, además se reforzaron con todo en el ataque sumando a Brayan Velasquez y Jorge Benguche. Tuvieron un par de amistosos de preparación cayendo 3-1 ante Japón, mientras que el pasado sábado empataron 1-1 ante Alemania.

Por su parte, Rumania hizo historia logrando meterse a estos Juegos tras no conseguirlo desde la edición 1964, cuando toadvía se jugaba con selecciones mayores, sin embargo ya estando aquí seguramente pelearán con todo por ser protagonistas.

Los Rumanos, que terminaron terceros de la Eurocopa Sub-21 2019 para obtener el boleto Olímpico, tienen un plantel muy interesante, su único refuerzo es Florín Stefan de 25 años, por lo que con un plantel joven irán con todo.

Tanto Honduras como Rumania saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren arrancar con el pie derecho dentro del Grupo B que comparten con Corea del Sur y Nueva Zelanda, por lo que el sector luce realmente cerrado e iniciar con tres unidades los pondría en una buena posición de cara a las siguientes jornadas. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Honduras vs Rumania.

Honduras vs Rumania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

(Visited 8 times, 8 visits today)

Last modified: julio 21, 2021

Etiquetas: Canal Honduras vs Rumania