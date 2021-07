Voleibol

Partidos sumamente atractivo tendremos este viernes 23 de julio tanto en el Voleibol de Playa Masculino como el Femenino donde Brasil y Argentina se estarán enfrentando buscando sumar su primer triunfo en cada una de las categorías.

Hora y Canal Argentina vs Brasil

Sede: Parque Shiokaze, Tokio, Japón

Hora: 10:00 am y 11:00 am en Japón. 8:00 pm y 9:00 pm en México. 10:00 pm y 11:00 pm en Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 pm PT / 9:00 pm ET – 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. TyC Sports en Argentina. NBC en Estados Unidos.

Argentina vs Brasil en VIVO

La dupla de Argentina en la rama masculina está conformada por Azzad y Capagrosso, mientras que la dupla femenil está conformada por Gallay y Pereyra. Los Hombres vuelven tras no haber participado en el 2016, mientras que las mujeres intentarán superar la fase de grupos que es donde se quedaron en Río.

Por su parte, Brasil es una potencia en esta disciplina y el objetivo son las medallas recordando que hace 5 años, como anfitriones, se quedaron con el Oro en masculino y con la plata en femenino.

Los Cariocas están conformados por la dupla masculina de Alison (que ganó el Oro hace 5 años) y Alvaro Filho, mientras que en Femenil está Agatha (que fue plata hace 5 años) y Duda.

Tanto Argentina como Brasil saben de la importancia de este duelo dado que marcará el debut de ambos cuadros que quieren ser protagonistas, aunque es una realidad que los Cariocas son amplios favoritos tanto masculino como en femenino, pero igual sabemos de la garra de la Albiceleste que no será un rival nada sencillo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y lso ganadores.

Argentina vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Juegos Olímpicos 2021

