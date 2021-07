Brasil vs Noruega – Argentina vs Francia EN VIVO Handball Hora, Canal, Dónde ver Juegos Olímpicos 2021

Handball

Arrancan las emociones del Handball Masculino en los Juegos Olímpicos 2021 este viernes 23 de julio con dos grandes partidos donde Brasil será el encargado de inaugurar la competencia enfrentándose a Noruega, mientras que la acción continuará con Argentina buscando su primer triunfo ante Francia, ambos duelos en el Nacional de Yoyogi.

Hora y Canal Brasil vs Noruega – Argentina vs Francia

Sede: Estadio Nacional de Yoyogi, Yoyogi, Japón

Hora: 9:00 am / 11:00 am en Japón (sábado). 7:00 pm / 9:00 pm en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 pm / 11:00 pm en Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET – 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos (viernes).

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina. SporTV en Brasil.

Brasil vs Noruega en VIVO

La selección de Brasil arranca su participación en la competencia con la misión de ser protagonistas soñando con las medallas, saben que no son favoritos, pero tienen un equipo para intentar mejorar lo hecho en el 2016 cuando quedaron en la séptima posición.

Los Brasileños lograron su clasificación apenas el pasado mes de marzo cuando quedaron segundos del Torneo 1 del Clasificatorio en Montenegro con saldo de 2 victorias y una derrota.

Por su parte, Noruega no participó hace 5 años, pero en esta ocasión llegan decididos a ser protagonistas.

Los Noruegos también lograron su boleto el pasado mes de marzo al ganar el torneo clasificatorio con pleno de 3 victorias en Montenegro

Tanto Brasil como Noruega saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren arrancar con el pie derecho, es vital el sumar el triunfo desde el arranque. Como ya mencionamos, ambos lograron su boleto en el clasificatorio de marzo donde justamente compartieron grupo siendo los Noruegos los que se quedaron con el triunfo 44-31, por lo que los Cariocas buscarán la revancha.

Argentina vs Francia en VIVO

La acción de la primera jornada del Handball continuará con Argentina buscando arrancar con el pie derecho, sin embargo si aspiran a dar la campanada este viernes necesitan hacer un duelo perfecto. En la edición 2016 quedaron en la décima posición de 12 equipos.

La Albiceleste llega como la vigente campeón de América tras vencer a Chile en la gran final, pero esto en agosto de 2019, por lo que habrá que ver como llegan dos años después.

Por su parte, Francia es una potencia en esta disciplina y el objetivo estará puesto en las medallas. Hace 5 años se quedaron con la plata al perder la final a manos de Dinamarca.

Los Galos lograron su boleto el pasado mes de marzo en el clasificatorio donde fueron anfitriones, pero sufrieron tras vencer a Croacia y Túnez, sin embargo en la última jornada cayeron 29-28 ante Portugal y fue la diferencia de goles las que les terminó dando el boleto a Tokio.

Tanto Argentina como Francia saben de la importancia de este partido dado que ambos quieren arrancar su participación con el pie derecho, aunque es una realidad que los Europeos son claros favoritos, sería una sorpresa si la Albiceleste se queda con el triunfo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el marcador final.

