Argentina vs Rusia – Japón vs Venezuela – Estados Unidos vs Francia EN VIVO Hora, Canal Voleibol Juegos Olímpicos 2021

Arrancan las emociones del Voleibol Masculino en los Juegos Olímpicos 2021 este viernes 23 de julio con grandes partidos siendo Italia y Canadá los que darán el banderazo inicial, Brasil y Túnez continuarán con la actividad, mientras que la actividad latina seguirá con Rusia vs Argentina y Japón vs Venezuela, la acción de la primera jornada la cerrará un duelazo entre Estados Unidos vs Francia. Los partidos se podrán ver en VIVO por Claro Sports en Latinoamérica, así como por NBC en los Estados Unidos.

Argentina vs Rusia en VIVO

Este sábado 23 de julio la escuadra de Argentina hará su debut en la competencia midiéndose a su similar de Rusia en punto de las 2:20 pm de Japón (2:20 am de Argentina – 10:20 pm PT / 1:20 am ET en Estados Unidos), con la misión de sumar su primer triunfo.

La selección de Argentina es considerada una potencia en este deporte y tiene la misión de ahora si quedarse con una medalla tras el fracaso de hace 5 años cuando tuvieron una gran fase de grupos, sin embargo en cuartos de final quedaron eliminados ante Brasil, por lo que esta vez van por todo.

La Albiceleste logró su clasificación en agosto de 2019 cuando se quedaron con el triunfo del Torneo Intercontinental tras vencer a Canadá, China y Finlandia, eso les dio el boleto Olímpico.

Por su parte, Rusia, que no podrá jugar bajo su bandera debido a una suspensión, también es una potencia en este deporte, pero tampoco pudieron quedarse con alguna medalla en el 2016 tras perder en semifinales ante Brasil y perder el bronce ante los Estados Unidos.

Los Rusos también firmaron su clasificación en agosto de 2019 en el torneo internacontinental al vencer a Irán, Cuba y México quedándose con el liderato y el boleto Olímpico.

Japón vs Venezuela en VIVO

La actividad del Voleibol Masculino seguirá con un gran duelo donde el anfitrión, Japón, hará su debut enfrentándose a Venezuela que querrá demostrar que está para competir ante cualquier duelo. El partido comenzará a las 4:25 pm de Japón (3:25 pm de Caracas y 00:25 am PT / 3:25 am ET en Estados Unidos).

La selección de Japón no suele ser protagonista en este deporte, de hecho está participando como país anfitrión, pero estando aquí seguramente querrán, al menos, superar la primera fase.

Por su parte, Venezuela vuelve a unos Juegos Olímpicos tras no haber participado desde la edición 2008 en Pekín donde quedaron eliminados en la primera ronda con un triunfo y 4 derrotas, ahora intentarán mejorar esa marca.

La Vinotinto llega tras conseguir su boleto en enero de 2020 tras quedar líder del Preolímpico Sudamericano con triunfos ante Chile y Perú, así como derrota ante Colombia.

Tanto Japón como Venezuela saben de la importancia de este primer duelo ya que es vital el arrancar con triunfo para sus aspiraciones, ninguno parte como favorito, pero el sumar el triunfo los pondría un paso más cerca del objetivo.

Estados Unidos vs Francia en VIVO

La actividad de la primera jornada del Voleibol en los Juegos Olímpicos 2021 se cerrará con un verdadero partidazo donde los Estados Unidos buscarán imponer su jerarquía y quedarse con el triunfo al medirse a Francia que intentará dar la campanada en la Ariake Arena. El duelo arrancará a las 9:45 pm de Japón (5:45 am PT / 8:45 am ET en Estados Unidos).

La selección de Estados Unidos arranca su participación con la menta puesta en la medalla de Oro. Hace 5 años fracasaron al tener que conformarse con el bronce, por lo que ahora la mente esta puesta en lo más alto.

Por su parte, Francia sabe que los espera una competencia muy dura y que si quieren ser competitivos deben hacerlo perfecto. Hace 5 años quedaron eliminados en la fase de grupos, por lo que el objetivo será superar esa instancia.

Los Norteamericanos lograron su clasificación en agosto de 2019 en el Intercontinental donde vencieron a Países Bajos, Bélgica y Corea del Sur para quedarse con el liderat y el boleto Olímpicos, mientras que los Galos firmaron su pase en el Torneo Europeo de clasificación.

Tanto Estados Unidos como Francia saben de la importancia de este partido dado que ambos países tienen la misión de arrancar su participación con el pie derecho en la pelea por la clasificación. En los pronósticos los Norteamericanos son favoritos, pero los Galos tienen todo para competir.

Argentina vs Rusia – Japón vs Venezuela – Estados Unidos vs Francia EN VIVO Hora, Canal Voleibol Juegos Olímpicos 2021

