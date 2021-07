México vs Estados Unidos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Sóftbol Juegos Olímpicos 2021

Sóftbol

Gran juego nos espera este sábado 24 de julio en la jornada 3 del Sóftbol en los Juegos Olímpicos 2021, cuando México busque sumar su primera victoria de la competencia y demostrar que quieren medalla, pero tendrán una durísima prueba al medirse a Estados Unidos que saldrá a dar un golpe de autoridad en Fukushima.

Hora y Canal México vs Estados Unidos

Sede: Fukushima Azuma Baseball Stadium, Fukushima, Japón

Hora: 2:30 pm de Japón. 00:30 am de México. 10:30 pm PT / 1:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

México vs Estados Unidos en VIVO

La selección de México ha tenido una participación agridulce en la competencia, ya que ha tenido dos partidos realmente cerrados y competidos, pero en ambos han caído derrotadas, con lo que les urge sumar sus tres primeras unidades.

Las Tricolores vienen de un durísimo golpe el pasado miércoles cuando se midieron a Japón en un duelo en el que se fueron a extra-innings, pero terminaron cayendo con un cerrado 3-2.

Por su parte, Estados Unidos es la gran favorita a quedarse con la medalla de Oro, tiene un plantel poderoso, pero ya vieron que la competencia será muy cerrada, suman par de triunfos.

Las Barras y las Estrellas vienen de un cerradísimo triunfo el pasado miércoles cuando, con espectacular labor de Monica Abbott, blanquearon a Canadá para vencerlas 1-0 limitándolas a un solo hit.

Tanto México como Estados Unidos saben de la importancia de este juego dado que un triunfo las pondría en una buena situación en la pelea por las medallas. Las Barras y las Estrellas son favoritas, pero las Tricolores tienen la calidad para aspirar a la sorpresa, aunque no será nada fácil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. México vs Estados Unidos.

