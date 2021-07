Chile vs Canadá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Se abren las emociones de la jornada 2 del fútbol femenil en los Juegos Olímpicos 2021 este sábado 24 de julio con un gran duelo donde Chile buscará sumar sus primeros puntos que les permita aspirar a clasificar, sin embargo tendrán que medirse a Canadá que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Domo de Sopporo.

Hora y Canal Chile vs Canadá

Sede: Domo de Sapporo, Sapporo, Japón

Hora: 4:30 pm de Japón. 2:30 am de México. 3:30 am de Chile. 00:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Chile vs Canadá en VIVO

La escuadra de Chile ya ha cumplido al estar participando en estos Juegos, sin embargo estando aquí nadie les quita la ilusión de superar esta fase de grupos, aunque para ello es vital el sumar este sábado.

La Roja tuvo un amargo debut el pasado miércoles cuando se midieron al Reino Unido siendo superadas 2-0, por lo que tienen mucho que mejorar.

Por su parte, Canadá es considerada una de las favoritas para pelear por las medallas, llegan con lo mejor que tienen, pero saben que no hay margen de error en esta competencia.

La Hoja de Maple tuvo un buen debut el miércoles pasado cuando se midieron a las anfitrionas, Japón, en un duelo muy cerrado donde Christine Sinclair parecía darles el triunfo, pero un gol a 6 minutos del final selló el empate a uno.

Tanto Chile como Canadá saben de la importancia de este partido dado que ambas tienen la misión de sumar su primera victoria, aunque es una realidad que La Hoja de Maple es amplia favorita para ganar, sería una sorpresa si La Roja consigue sumar, al menos, el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chile vs Canadá.

