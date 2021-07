Egipto vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Se abren las emociones de la jornada 2 del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos 2021 este domingo 25 de julio con un gran duelo donde Egipto buscará dar otra sorpresa que les permita perfilar su boleto a la fase final, pero tendrán que medirse a Argentina que llega urgido de quedarse con el botín del Sopporo Dome.

Hora y Canal Egipto vs Argentina

Sede: Sopporo Dome, Sopporo, Japón

Hora: 4:30 pm de Japón. 1:30 am de Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 2:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. TyC Sports en Argentina. NBC en Estados Unidos.

Egipto vs Argentina en VIVO

La selección de Egipto llegaba a estos Juegos con mucha ilusión de ser competitivos, pero la realidad es que no se les veía demasiado fuertes, pero tras su gran debut ahora el objetivo será llegar a la fase final.

Los Faraones tuvieron un muy buen partido de debut el pasado jueves cuando se midieron a España, que era el gran favorito, sin embargo se pararon bien aguantando la presión para un 0-0 final.

Por su parte, Argentina es considerado uno de los favoritos para pelear por medallas, traen un equipo muy fuerte, pero ya les quedó claro que la competencia es muy cerrada y que no pueden volver a fallar tras su durísimo debut.

La Albiceleste decepcionó el jueves pasado en su debut cuando se midieron a Australia en un choque donde estaban obligados a ganar, pero terminaron cayendo de manera sorpresiva 2-0.

Tanto Egipto como Argentina saben de la importancia de este partido dado que ambos países tienen la misión de conseguir la victoria que les permita perfilar la clasificación. En los pronósticos la Albiceleste es ligero favorito, está obligado a ganar, pero los Farones llegan motivados e intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Egipto vs Argentina.

