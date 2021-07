Francia vs Sudáfrica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Partido sumamente atractivo tendremos este domingo 25 de julio en la jornada 2 del fútbol en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Francia busque sumar sus primeros puntos de la competencia y dejar atrás el amargo debut, tendrán que medirse a Sudáfrica que saldrá decidido a dar la campanada en el Estadio de Saitama.

Hora y Canal Francia vs Sudáfrica

Sede: Estadio de Saitama, Saitama, Japón

Hora: 5:00 pm de Japón. 3:00 am de México. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Francia vs Sudáfrica en VIVO

El cuadro de Francia siempre es considerado entre los favoritos en cualquiera competencia de fútbol, sin embargo sus ausencias ya le pesaron en su debut y han complicado una posible clasificación, por lo que no pueden volver a fallar.

Los Galos tuvieron un durísimo partido de debut el pasado jueves cuando se midieron a México en un duelo que lucía parejo, sin embargo terminaron cayendo por goleada 4-1 y dejando muchas dudas.

Por su parte, Sudáfrica luce como una de las selecciones más débiles de la competencia, pero también ya demostraron que con orden pueden competir e irán por la gran campanada que los mantenga con vida.

Los Sudafricanos llegan de una agridulce derrota el pasado jueves cuando se midieron a Japón en un choque donde compitieron de buena manera, pero terminaron cayendo 1-0.

Tanto Francia como Sudáfrica saben de la importancia de este partido dado que ambos equipos cayeron derrotados en su partido de debut, por lo que en esta segunda fecha llegan obligados a quedarse con el botín. En los pronósticos Les Bleus es amplio favorito por su mayor jerarquía, pero los Africanos mostraron buenas cosas en su debut e intentarán dar la campanada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Francia vs Sudáfrica.

