[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Pachuca vs León 4-0 Torneo Apertura 2021

Liga MX Torneo Apertura 2021

El Pachuca dio un golpe de autoridad en su debut en el Torneo Apertura 2021 al vencer de manera contundente 4-0 al León que dejó muchas dudas en el Hidalgo.

Desde el arranque del partido fue Pachuca el que tomó las riendas, sin embargo después de 45 minutos el marcador no se movía en un duelo relativamente parejo hasta ese momento. Para el segundo tiempo Pachuca seguía siendo mejor, León no podía generar al ataque y al 59 apareció Víctor Guzmán para poner el 1-0, apenas dos minutos después Matías Catalán daba tranquilidad con el 2-0, eso obligó a los Esmeraldas a arriesgar y les costó recibir el 3-0 cuando al 75 el Pocho apareció para finiquitar el juego, pero eso no sería todo ya que al 90+1 Roberto de la Rosa firmó el 4-0 final.

https://www.youtube.com/watch?v=5iEsJCXB0yw

Así, Pachuca sumó sus 3 primeros puntos dejando a León en blanco y con muchas dudas. En actividad de la jornada 2 de la Liga MX, los Tuzos visitarán a Mazatlán el viernes, un día después los Esmeraldas recibirán a Tijuana. Pachuca 4-0 León.

Last modified: julio 24, 2021

