Argentina vs Eslovenia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Baloncesto

Gran partido nos espera este domingo 25 de julio en el Baloncesto de los Juegos Olímpicos 2021, donde Argentina hará su debut con la misión de sumar su primer triunfo y demostrar que pueden soñar con medalla, pero la realidad es que tendrán una prueba muy dura ante Eslovenia que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Saitama Super Arena.

Hora y Canal Argentina vs Eslovenia

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 1:40 pm de Japón (lunes). 11:40 pm de México, Colombia, Ecuador y Perú. 1:40 am en Argentina, Brasil y Uruguay (lunes). 9:40 pm PT / 00:40 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Argentina vs Eslovenia en VIVO

La selección de Argentina vuelve a unos Juegos con la misión de meterse a la pelea otra vez por las medallas tras el fracaso del 2016 donde quedaron octavas. Anteriormente se habían quedado con el bronce en 2008 y el histórico Oro de 2004.

Los "pibes" de la Selección argentina de básquet, juntos en #Tokyo2020. ¡Quieren hacer historia!



📷 Gabriel Deck pic.twitter.com/N2vY0aF4ZI — SportsCenter (@SC_ESPN) July 23, 2021

La Albiceleste trae un equipo muy competitivo para estos Juegos destacando a jugadores como Facundo Campazzo, Nicolás Lapravittola, Lucas Vildoza, Gabriel Deck, así como el veterano Luis Scola.

Por su parte, Eslovenia estará haciendo historia al estar participando por primera vez en unos Juegos Olímpicos, esto en parte por su joven estrella Luka Doncic que será el encargado de llevar a su selección a los primeros planos, además también cuentan con Vlatko Cancar que juega en Denver.

Los Eslovenos cumplieron en el torneo Preolímpico hace apenas un mes cuando vencieron a Venezuela en semifinales, mientras que firmaron el boleto al derrotar a Lituania con gran juego de Luka Doncic con 31 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias.

Tanto Argentina como Eslovenia saben de la importancia de este partido dado que ambas saben que muchas de sus aspiraciones de clasificar estará en lo que hagan en este debut, ya que compartirán grupo con España que parte como el favorito, mientras Japón luce como un rival débil, aunque es anfitrión. En los pronósticos es difícil dar un favorito, pero la calidad de Doncic podría ser determinante para los Eslovenos, mientras que la Albiceleste saldrá con todo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Argentina vs Eslovenia.

Argentina vs Eslovenia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 25, 2021

Etiquetas: Argentina