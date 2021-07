Clavados

Seguimos con la actividad de los Clavados en los Juegos Olímpicos 2021 este lunes 26 de julio con los Sincronizados Plataforma 10 metros masculino donde 8 equipos estarán buscando colgarse una de las tres medallas disponibles, con China como el gran candidato al Oro en el Centro Acuático de Tokio.

Hora y Canal Clavados Plataforma 10m Masculino

Sede: Centro Acuático de Tokio, Tokio, Japón

Hora: 3:00 pm de Japón. 1:00 am de México. 11:00 pm PT / 2:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Clavados Plataforma 10m Masculino en VIVO

La plataforma de 10 metros masculina será disputada por 8 equipos siendo China, Japón, Canadá, Gran Bretaña, Corea del Sur, Rusia, Ucrania y México, con los chinos como amplios favoritos al Oro, mientras que la plata y el bronce debería ser peleada por Canadá, Gran Bretaña, Japón y México.

La dupla mexicana estará conformada por José Balleza y Kevin Berlin que tuvieron un gran desempeño en el clasificatorio mexicano ya que rezagaron a la segunda posición al experimentado Iván García que hacía dupla con Randal Willars. Son dos competidores jóvenves pero con una gran experiencia destacando a Kevin Berlín que a sus 20 años es bicampeón de Juegos Panamericanos 2019.

Así que la mesa esta lista para disfrutar de un gran evento donde México buscará seguir con la buena racha de medallas y colgarse una más, serán 6 clavados y al finalizar los clavados se estarán entregando las medallas. China es el favorito, pero México puede entrar al podio.

Clavados EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver José Balleza y Kevin Berlin Plataforma 10m Masculino Juegos Olímpicos 2021

