Brasil vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Olímpicos 2021

Juegazo de poder a poder tendremos este lunes 26 de julio cerrando la jornada 2 del voleibol masculino en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Brasil busque imponer su jerarquía y calidad para quedarse con el triunfo que los ponga en la siguiente ronda, pero tendrán que medirse a Argentina que saldrá a “matar o morir” en la Ariake Arena.

Hora y Canal Brasil vs Argentina

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 9:45 pm de Japón. 7:45 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 9:45 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:45 am PT / 8:45 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Brasil vs Argentina en VIVO

La escuadra de Brasil tiene la misión de clasificar a la fase final y pelear medallas, trae un equipo muy fuerte, pero la prueba de este lunes será muy dura.

Los Cariocas dieron un golpe de autoridad en su debut el pasado viernes cuando se enfrentaron a Túnez logrando vencerlos 3-0.

Por su parte, Argentina siempre es un equipo competitivo y aguerrido, pero si aspira a conseguir victorias necesita mejorar, este lunes tiene que hacer un duelo perfecto si quiere sorprender.

¡Juntos que esto recién empieza! 💪🏻💪🏻



La Selección volverá a la cancha el próximo lunes antes Brasil 🇧🇷 a las 9:45am.#EquipoARG 🇦🇷 #ArgentinaEnTokio2020 #VamosArgentina 💙 pic.twitter.com/FXeKvNtNW8 — Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) July 24, 2021

La Albiceleste tuvo un amargo debut el pasado sábado cuando se midieron a Rusia siendo superados 3-1.

Tanto Brasil como Argentina saben de la importancia de este juego ya que ambos quieren el triunfo en la lucha por la clasificación, hay que recordar que comparten sector con Estados Unidos, Rusia, Francia y Túnez, de las 6 selecciones las primeras 4 lograran su pase a los Cuartos de Final. Los Cariocas son favoritos, pero la Albiceleste luchará con todo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Brasil vs Argentina.

Brasil vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Olímpicos 2021

