Japón vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Se cierra la actividad de la jornada 1 del Baloncesto Masculino en los Juegos Olímpicos 2021 este lunes 26 de julio con un gran duelo donde Japón, anfitrión de la competencia, busque demostrar que puede competir ante cualquier rival, aunque la realidad es que luce difícil que puedan sorprender a España que saldrá a imponer su jerarquía en el Saitama Super Arena.

Hora y Canal Japón vs España

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 9:00 pm de Japón. 7:00 am de México, Colombia, Ecuador y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 2:00 pm de España. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Eurosport en España.

Japón vs España en VIVO

La selección de Japón está en casa y eso siempre será un factor importante, sin embargo el Baloncesto es uno de esos deportes donde prácticamente nunca han destacado. No disputaban unos Olímpicos desde 1976, además en el Mundial 2019 quedaron en el puesto 31 de 32 selecciones.

Los Nipones tienen un par de jugadores NBA con Yuta Watanabe y Rui Hachimura que son ampliamente superiores a sus compañeros que juegan en ligas de segundo nivel sobretodo en Japón.

Por su parte, España es el vigente campeón del Mundo tras coronarse en China en 2019, por lo que el objetivo para estos Juegos será superar lo hecho en Río 2016 donde se quedaron con el Bronce.

Sergio Scariolo ha convocado a lo mejor que tienen para estos Juegos destacando a los NBA Juancho Hernangómez, Ricky Rubio, Marc Gasol y Willy Hernangómez, mientras que destacan también Rudy Fernández y Pau Gasol.

Tanto Japón como España saben de la importancia de este partido juego ya que será un buen parámetro para ambos, aunque la realidad es que la Furia Roja es amplio favorito para ganar, incluso debería hacerlo sin demasiadas complicaciones, pero sabemos que la condición de local siempre es un factor a considerar y los Nipones intentarán aprovecharlo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Japón vs España.

Japón vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 25, 2021

Etiquetas: Baloncesto Juegos Olímpicos