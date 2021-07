México vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Sóftbol Juegos Olímpicos 2021

Sóftbol

México se jugará el todo por el todo este lunes 26 de julio en el cierre del Round Robin en el Sóftbol de los Juegos Olímpicos 2021 donde se enfrentará a Australia que también saldrá por el triunfo.

Hora y Canal México vs Australia

Sede: Fukushima Azuma Baseball Stadium, Fukushima, Japón

Hora: 8:00 pm de Japón. 6:00 am de México. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

México vs Australia en VIVO

La selección de México ha tenido un desempeño agridulce siendo competitivas en cada uno de los 4 partidos que han disputado, sin embargo únicamente les ha alcanzado para cosechar un triunfo y ser vencidas en 3 ocasiones, aun así llegan dependiendo de ellas mismas en la pelea por las medallas.

Las Tricolores vienen justamente de sumar su primer triunfo de la competencia el día de ayer cuando, con espectacular labor de Dallas Escobedo, vencieron 5-0 a Italia para mantenerse con vida.

Por su parte, Australia también ha sido competitiva en sus partidos, pero también han sido capaces de sumar únicamente una victoria a cambio de 3 derrotas.

Las de Ocenia vienen de un duro descalabro el día de ayer cuando se midieron a los Estados Unidos en un choque cerrado, pero en el que terminaron cayendo 1-0.

Tanto México como Australia saben de la importancia de este partido dado que ambas se juegan el todo por el todo, no hay margen de error para ninguna, la que se quede con el triunfo estará yendo al duelo por el tercer lugar, mientras que la perdedora quedará eliminada de la competencia. Las Tricolores son favoritas, pero para nada será un duelo fácil. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. México vs Australia.

Last modified: julio 25, 2021

