Brasil vs República Dominicana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Gran juego tendremos este martes 27 de julio siguiendo con la jornada 2 del Voleibol Femenil en los Juegos Olímpicos 2021, donde Brasil busque imponer su jerarquía y calidad para llevarse un nuevo triunfo que prácticamente asegure su clasificación, pero tendrán que medirse a la República Dominicana que intentará dar la gran campanada en la Ariake Arena.

Hora y Canal Brasil vs República Dominicana

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 7:40 pm de Japón. 5:40 am de México. 6:40 am de República Dominicana. 7:40 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:40 am PT / 6:40 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. CDN en República Dominicana. NBC en Estados Unidos.

Brasil vs República Dominicana en VIVO

El equipo de Brasil de Voleibol siempre va por las medallas y está vez no será le excepción, empezaron bien, pero saben que queda un largo camino hasta el objetivo que es el Oro.

Las Cariocas se vieron sólidas en su debut cuando se enfrentaron a Corea del Sur logrando vencerlas en 3 sets con parciales 25-10, 25-22 y 25-19, pero saben que el duelo de este martes será más duro.

Por su parte, la República Dominicana ha cumplido logrando llegar a estos Juegos, pero ahora nadie les quita la ilusión de superar, al menos, esta primera fase.

Las Dominicanas, sin embargo, no arrancaron como hubiesen querido ya que el pasado domingo cayeron 3-0 ante Serbia con parciales 25-18, 25-12 y 25-20, por lo que tienen que dejar eso atrás cuanto antes.

Tanto Brasil como la República Dominicana saben de la importancia de este juego ya que ambas escuadras tienen la misión de quedarse con la victoria, pero la realidad es que las Cariocas parten como amplias favoritas, sería una sorpresa si las Caribeñas consiguen el triunfo, aunque lucharán con todo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brasil vs República Dominicana.

