Estados Unidos vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Arranca la actividad de la tercera y definitiva jornada de la fase de grupos en el fútbol de los Juegos Olímpicos 2021 este martes 27 de julio, cuando Estados Unidos busque amarrar la clasificación a la fase final, sin embargo no deberán confiarse de Australia que intentará dar la campanada en el Ibaraki Kashima.

Hora y Canal Estados Unidos vs Australia

Sede: Estadio de Kashima, Kashima, Japón

Hora: 5:00 pm de Japón. 3:00 am de México. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Estados Unidos vs Australia en VIVO

La selección de los Estados Unidos ha tenido una fase de grupos irregular al sumar un triunfo y una derrota en las dos primeras jornadas, situación que las tiene obligadas a sumar para asegurar su clasificación, aunque no deberían tener demasiados problemas para lograrlo.

Las Norteamericanas llegan motivadas ya que en la jornada pasada no tuvieron piedad de Nueva Zelanda aplastándolas 6-1 con anotaciones de Rose Lavelle, Lindsey Horan, Christen Press y Alex Morgan, así como un par de autogoles.

Por su parte, Australia ha hecho bien las cosas en esta fase de grupos sumando un triunfo y una derrota, pero para aspirar a clasificar necesitan sumar o, al menos, no salir goleadas.

Las Matilas vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando se midieron a Suecia en un partido en el que con doblete de Samantha Kerr habían logrado tomar ventaja 1-2 al 48, pero las terminaron remontando para caer 4-2.

Tanto Estados Unidos como Australia saben de la importancia de este partido dado que ambas llegan con 3 unidades, así que la ganadora avanzará y la perdedor tendrá que esperar, mientras que el empate les aseguraría el boleto a ambas. En los pronósticos las Norteamericanas son amplias favoritas, pero no deben caer en excesos de confianza. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Estados Unidos vs Australia.

Estados Unidos vs Australia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Last modified: julio 26, 2021

Etiquetas: Australia