Chile vs Japón EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Femenil Juegos Olímpicos 2021

Gran partido tendremos este martes 27 de julio siguiendo con la última jornada de la fase de grupos del fútbol femenil en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Chile busque llevarse su primer triunfo que les permita soñar con la clasificación, pero tendrán que hacer un duelo perfecto ante Japón que querrá la victoria para firmar su boleto en la cancha del Estadio de Kashima.

Hora y Canal Chile vs Japón

Sede: Estadio de Kashima, Kashima, Japón

Hora: 8:00 pm de Japón. 6:00 am de México. 7:00 am de Chile. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Chile vs Japón en VIVO

La selección de Chile ha tenido una fase de grupos complicada ya que se ha mostrado competitiva en las dos primeras jornadas, pero en ambas fue derrotada, por lo que necesitan mejorar si aspiran a cerrar con victoria.

🇨🇱⚽ Karen Andrea Araya Ponce, la primera mujer en marcar un gol en los #JuegosOlimpicos



⭐ ¡Ídola máxima!#LaRojaFemenina #VamosChile pic.twitter.com/VYckHLoFOP — Selección Chilena (@LaRoja) July 24, 2021

La Roja viene de una amarga derrota en la jornada pasada cuando se midieron a Canadá en un choque en el que Karen Araya las acercó, pero no fue suficiente para caer derrotadas 2-1.

Por su parte, Japón son las anfitrionas y el objetivo es una medalla, sin embargo su desempeño ha dejado dudas con un empate y una derrota.

Las Niponas vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando se midieron a Gran Bretaña siendo superadas 0-1.

Tanto Chile como Japón saben de la importancia de este partido dado que ninguna ha ganado todavía, pero saben que un triunfo este martes muy probablemente les daría el pase a la fase final. Las Niponas parten como favoritas, pero La Roja saldrá a “matar o morir” sin mucho que perder. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chile vs Japón.

