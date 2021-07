Chile vs Polonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Gran juego tendremos este martes 27 de julio siguiendo con el Voleibol de Playa en los Juegos Olímpicos 2021 en la jornada 2, donde los primos Grimalt volverán a la acción con la misión de que Chile sume su primera victoria que les permita aspirar a clasificar, pero tendrán una dura prueba ante Polonia que saldrá a imponer su jerarquía en el Parque Shiokaze.

Hora y Canal Chile vs Polonia

Sede: Parque Shiokaze, Tokio, Japón

Hora: 5:00 pm de Japón. 3:00 am de México. 4:00 am de Chile. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Chile vs Polonia en VIVO

La dupla de Chile, conformado por los primos Grimalt, llegaron a Tokio con mucha ilusión de superar la primera fase, sin embargo saben que tienen mucho que mejorar tras su amargo debut.

¡DERROTA DE LOS PRIMOS GRIMALT EN EL DEBUT!#Tokyo2020 La dupla chilena no pudo ante Brasil y cayó por 15-21, 21-16 y 12-15 en su estreno en el vóleibol playa de los Juegos Olímpicos.



📸@INDChileOficial pic.twitter.com/9E976gch2A — ESPN Chile (@ESPNChile) July 25, 2021

La Roja arrancó su participación el pasado sábado con un duelo muy emocionante ante Brasil, pero en el que terminaron cayendo en tres sets con parciales 21-15, 16-21 y 15-12, por lo que necesitan reponerse rápido.

Por su parte, Polonia, con la dupla conformada por Grzegorz Fijalek y Michal Bryl, inició su participación el pasado domingo con un buen triunfo sobre Marruecos con parciales 21-17 y 21-11, aunque saben que el duelo de este martes será mucho más duro.

Tanto Chile como Polonia saben de la importancia de este juego ya que ambos saldrán decididos a ganar y perfilar la clasificación, realmente se espera un duelo cerrado, los Grimalt ya demostraron que pueden competir ante los mejores, mientras que los Polacos irán por su segundo triunfo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Chile vs Polonia.

