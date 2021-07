Clavados

Continua la actividad en el Centro Acuático de Tokio este martes 27 de julio con los sincronizados plataforma de 10 metros femenil en los Juegos Olímpicos 2021, donde China buscará mantener su espectacular paso con un nuevo Oro, mientras México intentará seguir siendo competitivo y luchar por una medalla.

Hora y Canal Clavados Plataforma 10m Femenil

Sede: Centro Acuático de Tokio, Tokio, Japón

Hora: 3:00 pm de Japón. 1:00 am de México. 11:00 pm PT / 2:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Clavados Plataforma 10m Femenil en VIVO

La plataforma de 10 metros femenil será disputada por 10 duplas con China como la gran favorita, mientras México, Canadá, Gran Bretaña, Malasia (subcampeona olímpica) y Estados Unidos parece estarán peleando por medallas, Alemania y Japón van por la sorpresa.

Como ya mencionamos, hace 5 años en Río, China se quedó con la medalla de Oro, mientras Malasia sorprendió con la plata y Canadá se quedó con el bronce, en aquella ocasión Paola Espinosa y Alejandra Orozco se quedaron en la sexta posición.

La dupla mexicana estará conformada esta vez por la experimentada Alejandra Orozco, que hará equipo con Gabriela Agúndez que a sus 20 años estará disputando sus primeros Juegos, pero con la obligación de mostrarse a la altura.

Así que la mesa esta servida para disfrutar de un gran evento donde México buscará llevarse una medalla, serán 5 clavados y al finalizar los clavados se estarán entregando las medallas. China es el favorito, pero México puede pelear por el podio.

Clavados EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez Plataforma 10m Femenil Juegos Olímpicos 2021

