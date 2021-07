Argentina vs Noruega EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Handball Juegos Olímpicos 2021

Handball

Partidazo de vital importancia tendremos este miércoles 28 de julio en la jornada 3 del Handball en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Argentina busque sumar su primer triunfo que les permita aspirar a clasificar, saben que no pueden fallar cuando se midan a Noruega que también saldrá con todo en el Nacional de Yoyogi.

Hora y Canal Argentina vs Noruega

Sede: Gimnasio Nacional de Yoyogi, Tokio, Japón

Hora: 4:30 pm de Japón. 2:30 am de México. 4:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 00:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Argentina vs Noruega en VIVO

La selección de Argentina está disputando sus terceros juegos consecutivos en y en las dos ediciones pasadas únicamente pudo ganar uno de los 5 partidos que disputó, por lo que en Tokio el objetivo será superar esa marca que los coloque en una mejor posición final.

Goleo de #ARG ante #GER (25-33): Diego Simonet (5), Ramiro Martínez (5), Lucas Moscariello (4), Pablo Simonet (2), Ignacio Pizarro (2), Pedro Martínez Cami (2), Gastón Mouriño (2), Sebastián Simonet (2) y Federico Pizarro (1)#Tokyo2020 #handball 📷 IHF pic.twitter.com/6ZyPutxG9B — Sel. Argentina Handball 🇦🇷 (@CAHandball) July 26, 2021

La Albiceleste viene de una dura derrota el pasado domingo cuando se midieron a Alemania siendo claramente vencidos 33-25, por lo que tienen mucho que mejorar.

Por su parte, Noruega tiene la misión de avanzar y se ha visto bien en las dos primeras fechas con un triunfo y una derrota.

Los Noruegos vienen de un duro golpe en la jornada pasada, domingo, cuando dieron un gran juego ante España, pero terminaron cayendo apenas 28-27.

Tanto Argentina como Noruega saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de ganar para pensar en la clasificación, no hay margen de error. En los pronósticos los Noruegos son ligeros favoritos, pero la Albiceleste intentará dar la sorpresa. AL concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Argentina vs Noruega.

